«Вы такие храбрые»: Дмитриев посмеялся над планами ЕС применить «торговую базуку» против США

«Храбрые» члены Евросоюза, планирующие использовать «торговую базуку» против США, хотят, чтобы экс-президент США Джо Байден ими гордился. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Так российский политик прокомментировал статью Politico о планах стран-членов ЕС просить ЕК изучить возможность применения «торговой базуки» против США на фоне ситуации с Гренландией.
«Храбрые члены ЕС хотят “применить свою торговую базуку против США — они хотят, чтобы Байден гордился ими”, — иронично отметил Дмитриев.
Свой пост спецпредставитель Путина изображением Байдена, который говорит: «Вы такие храбрые».
Ранее сообщалось, что Европейские лидеры планируют убедить США в силе и единстве континента, несмотря на новые американские пошлины.
До этого Дональд Трамп заявил о введении ограничений. Новые тарифы затронули ряд европейских стран, поддержавших Гренландию. Под 10%-ные пошлины попали Дания, Норвегия, Швеция, Франция и Германия. В список также вошли Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Действие рестрикций продлится до подписания сделки по Гренландии.