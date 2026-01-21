Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть модные, а есть вечные»: Роза Рымбаева выступит при полном аншлаге в Алматы

Билеты на предстоящий юбилейный концерт Розы Рымбаевой раскупили. Однако поклонники просят певицу организовать еще одно выступление и не только в Алматы, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

7 февраля во Дворце Республики Алматы состоится юбилейный концерт Розы Рымбаевой, народной артистки Казахстана, которая отмечает 50 лет творческой деятельности. Али Окапов, сын Розы Рымбаевой, преподнес ей цветы и сообщил, что все билеты на концерт проданы.

Роза Рымбаева выразила радость и волнение, отметив, что сейчас новый формат и новые звезды, которые могут быть актуальными и модными. Однако Али заверил ее, что ее творчество всегда остается вечным и актуальным.

Многие поклонники обиделись, что не успели приобрести билеты на концерт, и выразили желание увидеть еще одно выступление Розы Рымбаевой. Артистка задумалась о возможности проведения дополнительного концерта и обратилась к своим поклонникам с вопросом о поддержке этой идеи.

В социальных сетях фанаты активно выразили свое желание увидеть еще один концерт Розы Рымбаевой, подчеркивая значимость ее творчества и призывая провести подобные мероприятия во всех городах Казахстана.