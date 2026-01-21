Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка отказалась от пылесоса за миллион тенге, который не доставили вовремя

Жительница Актау заказала пылесос за 1,1 млн тенге, но он не был доставлен вовремя. Поэтому она решила отменить заказ, но продавец не выходил на связь, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

В декабре 2025 года покупательница заключила договор купли-продажи пылесоса с оформлением рассрочки через банк. Сумма сделки составила 1 100 000 тенге. По условиям договора, доставка товара должна была состояться 29 декабря 2025 года. Однако покупательница так и не получила пылесос.

Из-за отсутствия доставки клиентка уведомила продавца о своем отказе от товара и намерении расторгнуть договор. Продавец перестал выходить на связь, и покупательница осталась без товара, но с рассрочкой, которую не могла отозвать без его участия.

Женщина обратилась с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты ведомства изучили обстоятельства дела, проверили документы и приняли меры в рамках законодательства. Договор купли-продажи был расторгнут, деньги возвращены банку.

В департаменте отмечают, что такие случаи не редкость, особенно при покупке товаров в рассрочку, но законодательство всегда на стороне потребителя. Если товар не передан в срок, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег, независимо от способа оплаты.