Казахстанка отказалась от пылесоса за миллион тенге, который не доставили вовремя

В департаменте отмечают, что такие случаи не редкость, особенно при покупке товаров в рассрочку, но законодательство всегда на стороне потребителя. Если товар не передан в срок, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег, независимо от способа оплаты.