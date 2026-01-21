Казахстанка отказалась от пылесоса за миллион тенге, который не доставили вовремя

В декабре 2025 года покупательница заключила договор купли-продажи пылесоса с оформлением рассрочки через банк. Сумма сделки составила 1 100 000 тенге. По условиям договора, доставка товара должна была состояться 29 декабря 2025 года. Однако покупательница так и не получила пылесос.
Из-за отсутствия доставки клиентка уведомила продавца о своем отказе от товара и намерении расторгнуть договор. Продавец перестал выходить на связь, и покупательница осталась без товара, но с рассрочкой, которую не могла отозвать без его участия.
Женщина обратилась с жалобой в департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты ведомства изучили обстоятельства дела, проверили документы и приняли меры в рамках законодательства. Договор купли-продажи был расторгнут, деньги возвращены банку.
В департаменте отмечают, что такие случаи не редкость, особенно при покупке товаров в рассрочку, но законодательство всегда на стороне потребителя. Если товар не передан в срок, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег, независимо от способа оплаты.