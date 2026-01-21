Японский актер Цурумацу устроил погром в ресторане и забыл об этом

В Японии задержали актера театра кабуки, устроившего дебош в ресторане после употребления алкоголя. По данным СМИ, мужчина заявил, что не помнит произошедшего. Об этом пишет The Japan Times.
Речь идет о 30-летнем Накамуре Цурумацу, которого арестовали вечером 18 января в Токио. Полиция сообщила, что актер перебрал со спиртным и устроил погром в одном из ресторанов столицы, в том числе выбил дверь ногой. В ходе допроса он отказался признать вину, сославшись на потерю памяти.
При этом на следующий день, покидая полицейское отделение, артист публично извинился перед журналистами за свое поведение. Он также пообещал компенсировать нанесенный заведению ущерб. Кроме того, из-за инцидента был сорван спектакль, запланированный на воскресенье, говорится в публикации.
Настоящее имя актера — Даики Симидзу. Псевдоним Накамура Цурумацу он взял в соответствии с традициями театра кабуки. В 2005 году он стал учеником Накамуры Кандзабуро XVIII, представителя известной актерской династии, и получил сценическое имя, поскольку не состоял с ним в родстве.
