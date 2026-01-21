В Карабаше два микрорайона остались без отопления в мороз

Люди остались без отопления перед грядущими морозами.
В Карабаше (Челябинская область) более 30 многоквартирных домов, школа и детский сад остались без отопления накануне 30-градусных морозов. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«В результате аварийной ситуации жители более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и социальные объекты остаются без отопления. Ситуация с устранением аварии поставлена на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Для координации действий ремонтных бригад на место выехал и.о. прокурора Карабаша Евгений Лазарев. Проводятся надзорные мероприятия. По результатам проверки прокуратура города даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц в части своевременности и полноты принятых мер для устранения аварии.