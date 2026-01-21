Ричмонд
NHK: убийцу бывшего премьера Японии Абэ приговорили к пожизненному

Японский суд приговорил убийцу бывшего премьер-министра Синдзо Абэ к пожизненному лишению свободы. Об этом информирует японская государственно-общественная телерадиокомпания NHK.

