Жители города в Челябинской области остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Карабаше из-за коммунальной аварии жители более 30 многоквартирных домов в двух микрорайонах остались без отопления. Проводится проверка. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Также теплоснабжения нет в школе, детском саду и других социальных объектах.

Авария произошла на сетях теплоснабжения на улице Металлургов. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Евгений Лазарев для контроля выполнения ООО «Перспектива» ремонтных работ.

— Ситуация с устранением аварии поставлена на контроль. По результатам проверки прокуратурой города будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части своевременности и полноты принятых мер для устранения аварии, — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что в челябинском микрорайоне Чурилово жители на сутки остались без воды из-за проведения аварийных работ на водоводе.