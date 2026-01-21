Жители города в Челябинской области остались без отопления из-за коммунальной аварии

Также теплоснабжения нет в школе, детском саду и других социальных объектах.
Авария произошла на сетях теплоснабжения на улице Металлургов. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города Евгений Лазарев для контроля выполнения ООО «Перспектива» ремонтных работ.
— Ситуация с устранением аварии поставлена на контроль. По результатам проверки прокуратурой города будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части своевременности и полноты принятых мер для устранения аварии, — отметили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали, что в челябинском микрорайоне Чурилово жители на сутки остались без воды из-за проведения аварийных работ на водоводе.