Рэпер Лигалайз* удивил фанатов располневшим видом в интервью у Варламова*

Рэпер Андрей Меньшиков*, известный как Лигалайз*, появился в новом выпуске блогера Ильи Варламова* и поразил подписчиков изменившейся внешностью. Поклонники отметили, что за время жизни за рубежом 48-летний исполнитель сильно набрал вес.

Источник: Life.ru

В интервью располневший музыкант вспоминал, как в нулевых в России взлетела новая волна рэпа, и говорил о её нынешнем спаде.

Репутация Лигалайза* серьёзно пошатнулась в 2023 году после выхода скандального клипа. Общественники сочли текст и содержание видео оскорбительными и потребовали проверить артиста на дискредитацию ВС РФ. В 2024 году его признали иноагентом. В декабре прошлого года Бутырский суд Москвы оштрафовал Меньшикова* на 50 тысяч рублей за нарушение требований, предъявляемых к иностранным агентам. Его признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Ранее стало известно, что у него есть долг в России свыше 460 тысяч рублей.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.