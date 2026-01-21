Рэпер Лигалайз* удивил фанатов располневшим видом в интервью у Варламова*

Репутация Лигалайза* серьёзно пошатнулась в 2023 году после выхода скандального клипа. Общественники сочли текст и содержание видео оскорбительными и потребовали проверить артиста на дискредитацию ВС РФ. В 2024 году его признали иноагентом. В декабре прошлого года Бутырский суд Москвы оштрафовал Меньшикова* на 50 тысяч рублей за нарушение требований, предъявляемых к иностранным агентам. Его признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Ранее стало известно, что у него есть долг в России свыше 460 тысяч рублей.