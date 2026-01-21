Премьер Гренландии Нильсен призвал население готовиться к вторжению США

США могут устроить вторжение в Гренландию, поэтому населению и властям острова необходимо к этому подготовиться. Об этом в среду, 21 января, заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.
Политик добавил, что сейчас на острове создается рабочая группа. Ее основная цель — помочь населению Гренландии подготовиться к возможным изменениям и сбоям в повседневной жизни.
— Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя, — цитирует Нильсена Bloomberg.
Кроме того, на данный момент правительство разрабатывает план рекомендаций для жителей острова. Одна из них — иметь дома запас провизии как минимум на пять дней.
Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.
19 января также стало известно, что представители правительства Дании пропустят Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе, из-за обострения ситуации вокруг острова.