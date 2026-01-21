Челябинск готовится принять Детский экологический форум-2026

В Челябинске началась подготовка к Всероссийскому детскому экологическому форуму (ДЭФ), который состоится в 2026 году. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
Челябинская область будет использовать успешный опыт прошлогоднего мероприятия, собравшего более 5000 участников из 89 субъектов РФ.
Форум является ключевой федеральной площадкой для ранней профориентации в сфере экологии и вовлечения школьников в природоохранную деятельность в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году на нем было представлено свыше 250 детских проектов — от сохранения водных ресурсов до цифровых решений для экологии.
Регион намерен активно включиться в организацию форума, чтобы дать новый импульс развитию экологического образования и поддержать юных экологов региона. В ходе подготовке будут учтены лучшие практики и масштабный медиаохват предыдущего мероприятия, который превысил 30 миллионов человек.
Напомним, в 2025 году форум проходил 14 и 15 октября. В рамках мероприятия школьники представляют творческие проекты по сохранению окружающей среды, а оценку выносит экспертное жюри. Авторы лучших работ получают финансирование на воплощение в жизнь своих идей.