Челябинск готовится принять Детский экологический форум-2026

Форум является ключевой федеральной площадкой для ранней профориентации в сфере экологии и вовлечения школьников в природоохранную деятельность в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году на нем было представлено свыше 250 детских проектов — от сохранения водных ресурсов до цифровых решений для экологии.