Свердловчанка родила ребенка, чтобы «спастись» от уплаты долга в 1,5 млн рублей

Получив восемь месяцев исправительных работ, должница не только не начала их отбывать, но и предприняла попытку избавиться от долга суммой 1,5 млн рублей. С этой целью она родила еще одного ребенка, рассчитывая, что это освободит ее от обязанности платить по старым исполнительным производствам.