Свердловчанка родила ребенка, чтобы «спастись» от уплаты долга в 1,5 млн рублей

Чтобы не платить трем своим детям, горе-мать родила четвертого (архивное фото).
В Артемовском районе Свердловской области судебные приставы заставят мать заплатить полтора миллиона трем своим детям, на которых ее лишили родительских прав. Чтобы избежать финансовой ответственности, женщина родила четвертого малыша. Подробности URA.RU рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.
«Многодетную мать лишили родительских прав. После чего она неоднократно совершала неуплату алиментов без уважительных причин и уклонялась от обязанности выплачивать их. Когда задолженность приблизилась к полутора миллионам, должницу осудили по ст. 157 УК РФ», — объяснили приставы.
Получив восемь месяцев исправительных работ, должница не только не начала их отбывать, но и предприняла попытку избавиться от долга суммой 1,5 млн рублей. С этой целью она родила еще одного ребенка, рассчитывая, что это освободит ее от обязанности платить по старым исполнительным производствам.
Однако спустя год ее вновь привлекли к уголовной ответственности. Несмотря на то, что состояние беременности было учтено судом как смягчающее обстоятельство, это не освободило ее от наказания. Суд вынес новый обвинительный приговор по той же статье и назначил наказание в виде трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.