Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 21 января 2026:
1. Затишье перед снегопадом: Западный циклон несет в Молдову не только потепление, но и ледяной дождь со снегом.
2. Молдаванин, который сопровождал экс-балерину Волочкову на Мальдивах, рассказал об интиме на островах: «Секс был хорош».
3. Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.
4. В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.
5. Активист ПАС Раду Дуткович обвиняется в обмане молдавской диаспоры: Он годами выманивал у них деньги, играя чувствах людей.
