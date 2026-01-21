Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 21 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 21 января 2026:

1. Затишье перед снегопадом: Западный циклон несет в Молдову не только потепление, но и ледяной дождь со снегом.

2. Молдаванин, который сопровождал экс-балерину Волочкову на Мальдивах, рассказал об интиме на островах: «Секс был хорош».

3. Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.

4. В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.

5. Активист ПАС Раду Дуткович обвиняется в обмане молдавской диаспоры: Он годами выманивал у них деньги, играя чувствах людей.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.

В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).

«Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишинева приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.

Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет (далее…).

Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.

Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой (далее…).