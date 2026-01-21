Режим повышенной готовности объявлен для энергетиков Урала из-за морозов

С 21 января в Свердловской области прогнозируются морозы до 32 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до 43. На северо-востоке Пермского края температура будет достигать 37 градусов. На Южный Урал также вернутся морозы: температура составит минус 30−37 градусов.