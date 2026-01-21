Режим повышенной готовности объявлен для энергетиков Урала из-за морозов

Режим повышенной готовности объявлен для энергетиков Урала из-за надвигающихся аномальных морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С 21 по 25 января 2026 года из-за подтвержденного прогноза понижения температуры воздуха энергетики “Россети Урал” переведены в режим повышенной готовности на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края», — говорится в сообщении.
Мобилизован персонал для быстрого реагирования на возможные технологические нарушения. К ликвидации последствий заморозков готовы 846 бригад: порядка 5 тыс. специалистов, более 1,8 тыс. единиц спецтехники, а также свыше 150 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 16,5 МВт.
«В период понижения температур энергетики проводят учащенный мониторинг работы энергообъектов на всей территории присутствия компании. Специалисты анализируют параметры работы центров питания, линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Проводятся внеочередные осмотры подстанционного оборудования: проверяется уровень масла, состояние опорно-стержневой и подвесной изоляции, работа систем обогрева оборудования и производственных помещений», — рассказали в пресс-службе.
С 21 января в Свердловской области прогнозируются морозы до 32 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до 43. На северо-востоке Пермского края температура будет достигать 37 градусов. На Южный Урал также вернутся морозы: температура составит минус 30−37 градусов.