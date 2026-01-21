Ричмонд
«Готовьтесь и будьте осторожны!»: в Башкирии похолодает до −34 градусов

Жителей Башкирии предупредили о 34-градусных морозах.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни жителей и гостей Башкирии ожидает сильное похолодание. Как предупредил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, синоптики прогнозируют на территории региона морозы.

По прогнозу, ночью 22 января температура опустится до −20, −25 градусов, а при прояснениях — до −30. Днем ожидается −15, −20. В ночь на 23 января похолодает до −24, −29 (до −34 в ясную погоду), днем температура составит −20, −25 градусов.

Первов напомнил, что холодная погода сопровождается повышенной угрозой бытовых пожаров. Для обеспечения безопасности в домах и квартирах необходимо использовать только качественные и исправные обогреватели, регулярно проверять состояние электропроводки, своевременно чистить и обслуживать печи и камины, а также устанавливать пожарные извещатели.

Для тех, кто планирует выходить на улицу, спасатели дали следующие рекомендации:

— тщательно подбирать одежду, отдавая предпочтение многослойному утеплению, обязательно носить теплые перчатки и шапку;

— не надевать металлические украшения, так как они быстро остывают и могут вызвать локальное обморожение;

— при длительных прогулках брать с собой горячие напитки в термосе.

— Готовьтесь к морозам правильно и будьте осторожны! — призвал Кирилл Первов.

