«Готовьтесь и будьте осторожны!»: в Башкирии похолодает до −34 градусов

В ближайшие дни жителей и гостей Башкирии ожидает сильное похолодание. Как предупредил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, синоптики прогнозируют на территории региона морозы.
По прогнозу, ночью 22 января температура опустится до −20, −25 градусов, а при прояснениях — до −30. Днем ожидается −15, −20. В ночь на 23 января похолодает до −24, −29 (до −34 в ясную погоду), днем температура составит −20, −25 градусов.
Первов напомнил, что холодная погода сопровождается повышенной угрозой бытовых пожаров. Для обеспечения безопасности в домах и квартирах необходимо использовать только качественные и исправные обогреватели, регулярно проверять состояние электропроводки, своевременно чистить и обслуживать печи и камины, а также устанавливать пожарные извещатели.
Для тех, кто планирует выходить на улицу, спасатели дали следующие рекомендации:
— тщательно подбирать одежду, отдавая предпочтение многослойному утеплению, обязательно носить теплые перчатки и шапку;
— не надевать металлические украшения, так как они быстро остывают и могут вызвать локальное обморожение;
— при длительных прогулках брать с собой горячие напитки в термосе.
— Готовьтесь к морозам правильно и будьте осторожны! — призвал Кирилл Первов.
