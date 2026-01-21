Минобразования решило, кому из студентов разрешат получить образование за границей

В Министерстве образования решили, кому из белорусских студентов разрешат получить образование за границей, сообщает телеграм-канала ведомства. Это регламентирует утвержденный Минобразования порядок участия в международных образовательных программах.
Так, Беларусью заключено 119 международных договоров в сфере образования, в том числе 16 соглашений о взаимном признании документов об образовании. А белорусскими учреждениями образования заключено более 6000 прямых договоров о сотрудничестве с международными партнерами.
Для прозрачного и справедливого механизма отбора белорусских студентов, которым разрешат учиться в вузах-партнерах на паритетной основе, было утверждено постановление Минобразования (№ 209 от 8 декабря 2025-го). Документ ввел единый порядок участия в международных образовательных программах в рамках двусторонних договоров Беларуси.
Чтобы участвовать в отборе на момент подачи заявки кандидат должен учиться в белорусском вузе, владеть иностранным языком на уровне, достаточном для освоения программы бакалавриата или стажировки, иметь средний балл текущей аттестации не ниже 8.
Еще нужен документ об освобождении от воинской обязанности на время заграничной учебы. Также составляется письменное обязательство вернуться в Беларусь после завершения обучения.
В Минобразования подчеркнули, что таким образом лучшие студенты смогут получить мировой опыт, а затем применить его на благо Беларуси.
