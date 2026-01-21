Ричмонд
В Японии огласили приговор убийце экс-премьера Синдзо Абэ

Убийца Синдзо Абэ приговорен к пожизненному заключению.

Источник: Комсомольская правда

Бывший военный моряк Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Синдзо Абэ, получил за совершенное преступление пожизненный срок. Об этом со ссылкой на окружной суд японской префектуры Нара сообщает японское общественное телевидение.

Защита убийцы признала и обвинения в предумышленном убийстве, и нарушения законов, касающихся незаконного оборота оружия. Однако запросила для своего подопечного меньше 20 лет заключения.

8 июля 2022 года на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Экс-премьер получил тяжелые ранения. Но вскоре скончался.

Позже выяснилось, что Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил правоохранительным органам, что перепутал политика с другим человекам.