На Урале многодетная мать пыталась обнулить 1,5-миллионный долг по алиментам

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, многодетную мать лишили родительских прав. Она неоднократно и без уважительных причин не платила алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. За это женщину привлекали к административной и уголовной ответственности и последовательно приговаривали к обязательным, исправительным и принудительным работам.