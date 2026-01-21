Ричмонд
Следователи ХМАО сделали заявление о пропавших мужчинах, которых нашли мертвыми

Пропавшие жители Излучинска, которые поехали в Нижневартовск, предварительно погибли от переохлаждения. Следственный комитет проводит проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.

Следователи выясняют причину гибели мужчин, пропавших 15 января.

«В ходе проведенных поисковых мероприятий тела погибших обнаружены сотрудниками полиции в лесном массиве в районе СО “Безымянное” Нижневартовского района. При визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не выявлено. По факту гибели двух лиц следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО — Югре проводится процессуальная проверка», — сообщили агентству в ведомстве.

Экспертиза установит причины гибели мужчин. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало, что 16 января в Нижневартовском районе пропали двое мужчин 2002 года рождения. С 15 января они не выходили на связь с родными, их разыскивали волонтеры и полиция.