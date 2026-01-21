Следователи ХМАО сделали заявление о пропавших мужчинах, которых нашли мертвыми

«В ходе проведенных поисковых мероприятий тела погибших обнаружены сотрудниками полиции в лесном массиве в районе СО “Безымянное” Нижневартовского района. При визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не выявлено. По факту гибели двух лиц следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО — Югре проводится процессуальная проверка», — сообщили агентству в ведомстве.