Суд вынес приговор убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Следствие установило, что 8 июля 2022 года Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного многоствольного оружия во время предвыборного митинга в городе Нара на юго-западе острова Хонсю. Нападавшего задержали на месте. На допросах он заявлял, что действовал из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения».