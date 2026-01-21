Суд вынес приговор убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Окружной суд префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцуи Ямагами, застрелившего экс-премьера Японии Синдзо Абэ в июле 2022 года. Инстанция удовлетворила требование прокуратуры и назначила ему пожизненное лишение свободы, сообщило общественное телевидение NHK.
Защита просила назначить наказание менее 20 лет лишения свободы, полностью признав обвинения в предумышленном убийстве и нарушении законов об обороте огнестрельного оружия. Адвокаты настаивали, что преступление было совершено под давлением ситуации вокруг религиозной организации «Церковь объединения», последовательницей которой была мать подсудимого.
Следствие установило, что 8 июля 2022 года Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного многоствольного оружия во время предвыборного митинга в городе Нара на юго-западе острова Хонсю. Нападавшего задержали на месте. На допросах он заявлял, что действовал из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения».
По данным расследования, мать Ямагами пожертвовала этой организации почти все состояние семьи, что привело ее к банкротству. Позднее выяснилось, что контакты с данной структурой поддерживали представители как правящей Либерально-демократической партии, так и оппозиции. Весной 2025 года суд в Токио постановил распустить «Церковь объединения», передает телеканал.
