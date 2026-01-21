В ГД назвали главную ошибку при использовании маткапитала для строительства дома

«Если дом оформлен в общую совместную собственность супругов и доли детям выделяются только из этой совместной собственности, нотариальное удостоверение может не потребоваться, а документы подаются напрямую в МФЦ или Росреестр. Следует подготовить пакет документов: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, правоустанавливающие документы на дом, а также квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, которая делится между всеми новыми собственниками», — пояснил Чаплин.