В ГД назвали главную ошибку при использовании маткапитала для строительства дома

Использование материнского капитала для строительства собственного дома — одно из самых востребованных направлений государственной поддержки семей. Оно позволяет обзавестись жильём, отвечающим потребностям семьи. Однако с получением этой помощи возникает и строгая юридическая обязанность — оформить построенное жильё в общую собственность всех членов семьи, включая детей. Это не просто формальность, а гарантия имущественных прав ребёнка, которую государство требует обеспечить.
Никита Чаплин.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам.
Депутат уточнил, что обязательство выделить доли возникает сразу после перечисления средств из Социального фонда России на строительство дома. Срок для его исполнения составляет шесть месяцев с момента получения кадастрового номера на построенный объект и оформления права собственности.
«Процедура не требует предварительного согласования с какими-либо ведомствами и начинается с подготовки соглашения о распределении долей. Родители вправе сами определить размер долей, но важно помнить, что доля каждого члена семьи, включая детей, по стоимости не может быть меньше доли, пропорциональной вложенной сумме маткапитала. Чаще всего семьи выбирают модель равных долей для всех, что упрощает дальнейшие юридические процедуры», — подчеркнул Чаплин.
Он также рассказал о правилах оформления: для этого необходимо обратиться к нотариусу или напрямую в Росреестр. Нотариальное заверение потребуется, если жильё изначально оформлено как долевая собственность супругов или один из супругов выделяет доли детям исключительно из своей доли.
«Если дом оформлен в общую совместную собственность супругов и доли детям выделяются только из этой совместной собственности, нотариальное удостоверение может не потребоваться, а документы подаются напрямую в МФЦ или Росреестр. Следует подготовить пакет документов: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, правоустанавливающие документы на дом, а также квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, которая делится между всеми новыми собственниками», — пояснил Чаплин.
Собеседник Life.ru отдельно акцентировал внимание на сроках: несоблюдение шестимесячного периода может повлечь за собой последствия, так как органы опеки вправе контролировать соблюдение имущественных прав детей. Также Чаплин напомнил о грядущих изменениях с 2026 года, которые облегчат процедуру для семей, использующих маткапитал в ипотеке.
«Если для строительства привлекался кредит и дом обременён залогом, для выделения долей больше не потребуется отдельного согласия банка-кредитора, что значительно ускоряет процесс», — отметил депутат.
После регистрации долей в ЕГРН дети становятся полноправными собственниками, что накладывает особенности на любые последующие сделки с жильём.
«До достижения детьми совершеннолетия для отчуждения их долей потребуется разрешение органа опеки и попечительства. Данный орган должен удостовериться, что имущественные права ребёнка не нарушаются и ему предоставляется равноценное жильё. Таким образом, выполнив обязательство по выделению долей, родители не только соблюдают закон, но и создают надёжную основу для будущего своего ребёнка, защищая его интересы на многие годы вперед», — резюмировал Чаплин.
Ранее Life.ru писал, что с 1 февраля 2026 года произойдёт индексация материнского капитала на 5,6%. Новые суммы составят 728 921,9 рубля на первого ребёнка и 963 243,2 рубля на второго. Доплата при рождении второго ребёнка для семьи, уже получившей капитал, составит 234 321,23 рубля.
