В Тюмени назвали дату начала важного для региона строительства

Новый транспортный узел улучшит логистику доставки товаров.
На площадке индустриального парка «Московский» Тюменского муниципального округа Тюменской области приступили к подготовке строительства распределительного центра Wildberries. Сами строительные работы стартуют уже весной, сообщает окружная администрация.
«Строительство в рамках национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика” начнется весной. Появление распределительного центра может стимулировать экономику муниципалитета и региона в целом», — приводит слова администрации издание «Тюменская область сегодня».
Известно, что комплекс займет площадь почти в 105 квадратных метров. Объем вложений составит порядка шести миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказало, каким будет новый распределительный центр.