Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени назвали дату начала важного для региона строительства

На площадке индустриального парка «Московский» Тюменского муниципального округа Тюменской области приступили к подготовке строительства распределительного центра Wildberries. Сами строительные работы стартуют уже весной, сообщает окружная администрация.

Новый транспортный узел улучшит логистику доставки товаров.

На площадке индустриального парка «Московский» Тюменского муниципального округа Тюменской области приступили к подготовке строительства распределительного центра Wildberries. Сами строительные работы стартуют уже весной, сообщает окружная администрация.

«Строительство в рамках национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика” начнется весной. Появление распределительного центра может стимулировать экономику муниципалитета и региона в целом», — приводит слова администрации издание «Тюменская область сегодня».

Известно, что комплекс займет площадь почти в 105 квадратных метров. Объем вложений составит порядка шести миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказало, каким будет новый распределительный центр.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше