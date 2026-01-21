Создан материал для повышения эффективности суперконденсаторов

Опытным путем разработчики убедились, что полученные электроды позволяют увеличить количество накопленной энергии почти в 2 раза благодаря именно сочетанию титановых и молибденовых максенов. Высокая производительность сохраняется даже после 10 тыс. циклов заряда-разряда. Как пояснили в Минобрнауки, это объясняется уникальной комбинацией упорядоченных вакансий молибдена, богатых электрохимическиактивных поверхностных групп и благоприятных межфазных взаимодействий, что облегчает проникновение ионов и ускоряет перенос заряда.