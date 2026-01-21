Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

8 июля 2022 года Тэцуя Ямагами застрелил Синдзо Абэ, выступавшего на митинге в Наре. Стрелявший был задержан охраной на месте преступления. На допросе он заявил, что убил бывшего премьер-министра из-за подозрений в его связях с «Церковью объединения», которая, по его словам, имела влияние на политику. Мать Ямагами была ярой последовательницей этой организации, пожертвовала ей всё своё состояние, что привело семью к финансовым трудностям.