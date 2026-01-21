Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Окружной суд префектуры Нара вынес приговор Тэцуе Ямагами, бывшему военному моряку, который в июле 2022 года застрелил Синдзо Абэ. Как передаёт японское общественное телевидение NHK, суд удовлетворил требование обвинения и приговорил Ямагами к пожизненному заключению.
Защита просила для подсудимого срок менее 20 лет, признав его виновным в предумышленном убийстве и незаконном владении оружием. Адвокаты утверждали, что убийство было совершено под влиянием религиозной организации «Церковь объединения», которую поддерживала мать Ямагами.
8 июля 2022 года Тэцуя Ямагами застрелил Синдзо Абэ, выступавшего на митинге в Наре. Стрелявший был задержан охраной на месте преступления. На допросе он заявил, что убил бывшего премьер-министра из-за подозрений в его связях с «Церковью объединения», которая, по его словам, имела влияние на политику. Мать Ямагами была ярой последовательницей этой организации, пожертвовала ей всё своё состояние, что привело семью к финансовым трудностям.
Расследования показали, что с «Церковью объединения» были связаны представители различных политических партий Японии. Весной 2025 года токийский суд вынес решение о роспуске этой религиозной организации.