Новый дефект на теплотрассе обнаружили в Ростове, жильцы жалуются на холод

В Ростове на теплотрассе по проспекту Шолохова во время ремонта был обнаружен новый дефект, из-за которого жильцы близлежащих домов вторую ночь оставались без отопления. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ресурсоснабжающая организация «Теплокоммунэнерго».
— К сожалению, на теплотрассе на Шолохова обнаружен новый дефект. Ремонтные бригады сейчас занимаются локализацией. Работать будем в ночь. Надеемся, что к утру справимся, — проинформировали в компании.
Рано утром в среду, 21 января, появился обновленный прогноз. В «Теплокоммунэнерго» сообщили, что сварочные работы на трассе близятся к завершению. На заполнение системы теплоносителем и запуск потребуется около двух часов. Подачу тепла в дома пообещали возобновить к десяти часам утра.
В компании признали, что состояние теплосети требует улучшения, и подтвердили, что она включена в инвестиционную программу на 2026 год по которой на этом участке заменят трубы. Гендиректор организации Денис Подгайнов обещал, что за период отсутствия отопления будет сделан перерасчёт.
Между тем, жители нескольких адресов на проспекте Шолохова, в жилых городках и на улице Щаденко выражают недовольство в соцсетях и жалуются на холод в квартирах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Температурные качели с −18 до −1 и обратно: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 19 — 23 января.