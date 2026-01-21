Новый дефект на теплотрассе обнаружили в Ростове, жильцы жалуются на холод

В компании признали, что состояние теплосети требует улучшения, и подтвердили, что она включена в инвестиционную программу на 2026 год по которой на этом участке заменят трубы. Гендиректор организации Денис Подгайнов обещал, что за период отсутствия отопления будет сделан перерасчёт.