Новые технологии порно позволяют пригласить партнера прямо в собственную комнату

Интернет давно привык к классическому 2D-порно: студийные и любительские ролики, сольные сцены, парные, групповые, POV-формат (от первого лица), стримы и короткие клипы по формату TikTok. Но рынок не стоит на месте. На фоне развития технологий и контента стремительно растет сегмент VR-порно — формата с эффектом присутствия, который уже стал одним из самых быстроразвивающихся направлений индустрии. Что из себя представляет мир виртуальных удовольствий и как технологический прогресс используется в порно — разбиралась «Газета.Ru».