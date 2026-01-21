Суд в Японии приговорил убийцу экс-премьера Синдзо Абэ к пожизненному сроку

Тэцуя Ямагами застрелил Синдзо Абэ 8 июля 2022 года во время уличного предвыборного выступления в городе Нара, используя самодельное многоствольное оружие. На допросах он заявлял, что действовал из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения», которой его мать пожертвовала почти всё имущество, доведя семью до банкротства. Позднее расследования показали контакты этой организации с рядом японских политиков, а весной 2025 года суд в Токио постановил распустить религиозную структуру.