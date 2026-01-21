Ричмонд
Суд в Японии приговорил убийцу экс-премьера Синдзо Абэ к пожизненному сроку

Суд в Японии вынес окончательный приговор по делу об одном из самых громких политических убийств последних лет. Убийцу экс-премьера Синдзо Абэ приговорили к пожизненному лишению свободы.

Источник: Life.ru

Как сообщает японское общественное телевидение NHK, окружной суд префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами и полностью поддержал позицию прокуратуры. Ямагами обвинялся не только в преднамеренном убийстве, но и в нарушении законов, регулирующих оборот огнестрельного оружия.

Однако защита просила назначить срок менее 20 лет, не отрицая вину подсудимого. Адвокаты настаивали, что Ямагами действовал под сильным психологическим давлением из-за деятельности религиозной организации «Церковь объединения», но суд счёл преступление умышленным и особо тяжким.

Тэцуя Ямагами застрелил Синдзо Абэ 8 июля 2022 года во время уличного предвыборного выступления в городе Нара, используя самодельное многоствольное оружие. На допросах он заявлял, что действовал из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения», которой его мать пожертвовала почти всё имущество, доведя семью до банкротства. Позднее расследования показали контакты этой организации с рядом японских политиков, а весной 2025 года суд в Токио постановил распустить религиозную структуру.

Ранее Life.ru писал о смерти в США экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, приговорённого к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Москвы. По данным управления тюрем США, он скончался 5 января 2026 года в американской тюрьме. Эймс считался одним из самых известных предателей в истории американской разведки.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

