Работника туалета осудили за супругов- «заложников»

В Комсомольске-на-Амуре завершилось уголовное дело, которое горожане уже прозвали самым необычным за последние годы — суд рассмотрел историю супругов, которые провели три часа в платном общественном туалете и впоследствии обвинили оператора модуля Александра Горчакова в насильственном удержании. Финал истории, которая похожа одновременно на бытовую комедию и юридический триллер, оказался вполне серьёзным — Горчакова приговорили к принудительным работам. Сам он до сих пор отрицает вину и выдвигает свою версию произошедшего. В курьёзной истории разобрался hab.aif.ru.
Толчки не помогали.
Инцидент произошёл 22 сентября 2024 года. Двое супругов вместе зашли в платный туалет возле Драмтеатра, но оплатили вход только за одного человека. Система допуска работает по безналичному расчёту: на двери размещён QR-код, а рядом указан номер телефона оператора. Дверь открывается дистанционно после перевода денег — стоимость составляет 100 рублей за 1−2 человек в период с 10:00 до 20:00, после этого 100 рублей начинают взимать уже с каждого человека отдельно. На случай ЧП помещение оснащено камерами наблюдения.
Попав внутрь, пара обнаружила, что выйти обратно не может. По их словам, кнопка на двери не реагировала, толчки не помогали, а телефонная переписка с оператором быстро приобрела напряжённый характер.
Комсомольчане просидели в тесном и душном помещении около трёх часов и всерьёз опасались, что проведут там и остаток вечера. В какой-то момент дверь открылась, и супруги наконец вышли на свежий воздух — и спустя короткое время направились в полицию.
Сотрудник Фонда развития Комсомольска-на-Амуре, оператор модуля Александр Горчаков утверждал иное. Он настаивал, что система не позволяет дистанционно блокировать дверь, если внутри уже находятся посетители. По его версии, речь шла лишь о технической заминке — и недоразумении с оплатой второго входа.
Требовал выкуп?
Камнем преткновения стала сумма в 500 рублей — именно такой штраф потребовал с потерпевших оператор за нарушение правил пользования туалетом. Супруги заявили следствию, что Горчаков якобы поставил условие: пока деньги не поступят, дверь не откроется. Эмоциональный градус переписки поднялся до предела.
«Я буду вызывать полицию!» — писала девушка.
«Вызывайте, я не возражаю», — отвечал оператор, будучи полностью уверенным в своей правоте. Вызов действительно был сделан, но наряд к туалетному модулю так и не приехал.
На допросах и в суде Горчаков объяснял, что выйти из модуля значительно проще, чем войти, и дверь открывается по принципу домофона: нужно нажать кнопку и толкнуть створку. По его словам, супруги практически не предпринимали активных попыток выбраться.
«Человек, желающий выйти из запертого помещения, будет пинать дверь, дергать ее, поддавать плечом, в общем, применять силу. И даже если дверь заклинило, она все равно откроется. Но они за все время своего пребывания там толкали её с периодичностью раз в 18−20 минут. И вышли они в итоге сами, без чьей-либо помощи», — сказал Горчаков.
Оператор настаивал, что не имел технической возможности запереть посетителей. В его понимании произошёл бытовой конфуз, а не уголовное преступление. Однако следствие увидело в ситуации признаки незаконного лишения свободы.
Нагрянул спецназ.
Самый неожиданный поворот случился через полтора месяца после происшествия. К Горчакову домой приехали сотрудники полиции в сопровождении вооружённых бойцов ОМОН. В квартире провели обыск, изъяли смартфоны, с помощью которых управлялась система туалета.
Любопытно, что сам туалетный модуль, названный в материалах дела местом преступления, никто даже не опечатал. Александру предъявили обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении двух лиц». Мерой пресечения стала подписка о невыезде.
Позиция защиты.
Адвокат подсудимого Эдуард Андреев построил защиту на технических аргументах. Он указал, что в изъятых гаджетах не обнаружены программы, которые позволяли бы дистанционно блокировать дверь. По его мнению, это фактически подтверждало невиновность оператора.
Сторона защиты подала несколько ходатайств. Юристы просили допросить полицейского, который принимал звонок потерпевшей, чтобы понять, почему никто не выехал на место. Также адвокат требовал провести следственный эксперимент для проверки способов открытия двери и настаивал на экспертизе системы контроля доступа и запорных устройств.
Суд все эти просьбы отклонил, что защита расценила как нежелание разобраться в механической стороне дела.
С приговором не согласен.
В итоге суд признал Александра Горчакова виновным. Ему назначили 3 года и 3 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Изъятые телефоны постановили конфисковать.
Потерпевшие параллельно подали гражданский иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично: подсудимый выплатил супругам по 25 тысяч рублей и принёс извинения за сложившуюся ситуацию.
Сам Горчаков с приговором не согласился и готовит апелляцию. Он по-прежнему считает, что дело построено на предположениях, а технические особенности туалета так и не были исследованы должным образом.
История, по-видимому, получит продолжение — оператор туалета серьёзно настроен бороться до конца. Но пока юристы ведут споры, жители Комсомольска в соцсетях сделали собственные выводы: внимательно читать инструкцию перед входом в модуль и проверять баланс на телефоне.