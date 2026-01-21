В Челябинске стартует аквареабилитация для участников СВО и ветеранов боевых действий

диагностика: комплексная оценка физического состояния и психологического статуса каждого участника. акватерапия: курс из 10 индивидуальных занятий в бассейне с профессиональным тренером. Программа включает упражнения на восстановление функций, координацию, дыхание с использованием специального оборудования; психологическая поддержка: групповые и индивидуальные сессии с клиническим психологом Юлией Путиловой, направленные на работу с ПТСР, мотивацией и адаптацией. Используется методика «достигаторства» — фиксация каждого, даже маленького, успеха; социальная интеграция: участие в групповых активностях, возможность продолжить занятия в общих группах здоровья и даже подготовиться к соревнованиям.