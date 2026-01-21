В Челябинске стартует аквареабилитация для участников СВО и ветеранов боевых действий

Об актуальности проблемы.
Статистика показывает критические риски для здоровья и социализации ветеранов:
у травмированных ветеранов риск инфаркта выше в два раза, инсульта — на 60%; лишь 20% возвращаются к активной жизни в первый год после тяжёлой травмы; высоки риски социальной изоляции, распада семей и депрессивных состояний.
— Наша цель — не просто дать возможность двигаться в воде, а запустить системный процесс восстановления, — рассказала специалист по адаптивной физкультуре с 12-летним стажем, руководитель проекта «Уральская волна» (реализует АНО «Плавать может каждый») Оксана Бабина. — Вода снимает нагрузку с суставов и позвоночника, позволяет безопасно работать с ампутациями, а главное — даёт ощущение свободы и успеха, которое критически важно для возвращения к жизни.
О методике проекта — четырёх ступенях к восстановлению.
Реабилитация в «Уральской волне» построена на индивидуальном подходе и включает несколько ключевых этапов:
диагностика: комплексная оценка физического состояния и психологического статуса каждого участника. акватерапия: курс из 10 индивидуальных занятий в бассейне с профессиональным тренером. Программа включает упражнения на восстановление функций, координацию, дыхание с использованием специального оборудования; психологическая поддержка: групповые и индивидуальные сессии с клиническим психологом Юлией Путиловой, направленные на работу с ПТСР, мотивацией и адаптацией. Используется методика «достигаторства» — фиксация каждого, даже маленького, успеха; социальная интеграция: участие в групповых активностях, возможность продолжить занятия в общих группах здоровья и даже подготовиться к соревнованиям.
О целевой аудитории и партнёрах.
Поучаствовать в проекте могут участники и ветераны боевых действий в возрасте от 37 до 55 лет, имеющие физические травмы, контузии, ампутации или последствия инсультов и инфарктов.
Проект реализуется при поддержке Регионального центра спортивной подготовки по адаптивному спорту Челябинской области и заместителя председателя правительства Челябинской области. Также проект опирается на помощь частных спонсоров и общественных организаций.
Как присоединиться к проекту.
Программа будет проходить в Челябинске с 2 февраля по 2 мая 2026 года. Для связи с командой проекта, получения подробной информации и записи необходимо вступить в официальную группу проекта: Max.ru.
Ранее в АНО «Плавать может каждый» разработали интенсивный пятидневный реабилитационный курс для детей с особыми потребностями. Проект «5 дней возможностей» сочетает плавание, нейродиагностику и интеграционные методики. И многие дети уже успешно прошли курс терапии, получив по пять бесплатных занятий.