В Челябинске стартует аквареабилитация для участников СВО и ветеранов боевых действий

Через полторы недели, со 2 февраля, в Челябинске начнёт работу социальный проект «Уральская волна». Он направлен на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий через плавание, акватерапию и психологическую поддержку. Проект призван помочь в физическом и психологическом восстановлении тех, кто столкнулся с тяжёлыми последствиями службы.

Источник: Pchela.News

Об актуальности проблемы.

Статистика показывает критические риски для здоровья и социализации ветеранов:

у травмированных ветеранов риск инфаркта выше в два раза, инсульта — на 60%; лишь 20% возвращаются к активной жизни в первый год после тяжёлой травмы; высоки риски социальной изоляции, распада семей и депрессивных состояний.

— Наша цель — не просто дать возможность двигаться в воде, а запустить системный процесс восстановления, — рассказала специалист по адаптивной физкультуре с 12-летним стажем, руководитель проекта «Уральская волна» (реализует АНО «Плавать может каждый») Оксана Бабина. — Вода снимает нагрузку с суставов и позвоночника, позволяет безопасно работать с ампутациями, а главное — даёт ощущение свободы и успеха, которое критически важно для возвращения к жизни.

О методике проекта — четырёх ступенях к восстановлению.

Реабилитация в «Уральской волне» построена на индивидуальном подходе и включает несколько ключевых этапов:

диагностика: комплексная оценка физического состояния и психологического статуса каждого участника. акватерапия: курс из 10 индивидуальных занятий в бассейне с профессиональным тренером. Программа включает упражнения на восстановление функций, координацию, дыхание с использованием специального оборудования; психологическая поддержка: групповые и индивидуальные сессии с клиническим психологом Юлией Путиловой, направленные на работу с ПТСР, мотивацией и адаптацией. Используется методика «достигаторства» — фиксация каждого, даже маленького, успеха; социальная интеграция: участие в групповых активностях, возможность продолжить занятия в общих группах здоровья и даже подготовиться к соревнованиям.

О целевой аудитории и партнёрах.

Поучаствовать в проекте могут участники и ветераны боевых действий в возрасте от 37 до 55 лет, имеющие физические травмы, контузии, ампутации или последствия инсультов и инфарктов.

Проект реализуется при поддержке Регионального центра спортивной подготовки по адаптивному спорту Челябинской области и заместителя председателя правительства Челябинской области. Также проект опирается на помощь частных спонсоров и общественных организаций.

Как присоединиться к проекту.

Программа будет проходить в Челябинске с 2 февраля по 2 мая 2026 года. Для связи с командой проекта, получения подробной информации и записи необходимо вступить в официальную группу проекта: Max.ru.

Ранее в АНО «Плавать может каждый» разработали интенсивный пятидневный реабилитационный курс для детей с особыми потребностями. Проект «5 дней возможностей» сочетает плавание, нейродиагностику и интеграционные методики. И многие дети уже успешно прошли курс терапии, получив по пять бесплатных занятий.