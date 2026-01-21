Ботсад Пермского университета возобновил работу с посетителями

«Ботанический сад им. А. Г. Генкеля с 26 января возобновляет проведение экскурсий по фондовой (тропической) оранжерее. Университет установил банковское мобильное приложение для оплаты. Оплатить экскурсию до установки специального программного обеспечения на кассовый аппарат возможно перед началом экскурсии исключительно безналичным способом через мобильное приложение “Сбера” в вкладке “Услуги Ботанического сада”», — сообщается на странице сада в соцсети «ВКонтакте».