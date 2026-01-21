Ботсад Пермского университета возобновил работу с посетителями

Ботсад снова открыт.
Ботанически сад Пермского университета (ПГНИУ) с 26 января откроет двери для посетителей. Ранее он закрывался из-за проблем с кассовым аппаратом, но теперь оплатить услуги можно через приложение в смартфоне.
«Ботанический сад им. А. Г. Генкеля с 26 января возобновляет проведение экскурсий по фондовой (тропической) оранжерее. Университет установил банковское мобильное приложение для оплаты. Оплатить экскурсию до установки специального программного обеспечения на кассовый аппарат возможно перед началом экскурсии исключительно безналичным способом через мобильное приложение “Сбера” в вкладке “Услуги Ботанического сада”», — сообщается на странице сада в соцсети «ВКонтакте».
Ботанический сад Пермского университета прекратил экскурсии в после нового года из-за проблем с кассовым оборудованием. Аппарат оказался неготовым к повышенной ставке НДС. ura.news/news/1053058212