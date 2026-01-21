Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания планирует направить в Гренландию тысячу солдат

Командование ВС Дании намерено направить в Гренландию полк из тысячи военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВС Дании намерено направить в Гренландию полк из тысячи военнослужащих, передает датский телеканал TV2.

По информации журналистов, на остров уже прибыли около 300 датских солдат, что свидетельствует о том, насколько серьезно ситуацию воспринимают как в вооруженных силах Дании, так и на уровне властей.

При этом отмечается, что окончательное решение о численности контингента, который будет развернут на территории Гренландии, пока не принято.

Напомним, Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение о необходимости перехода острова под контроль США. В ответ на это, власти Дании и Гренландии призвали Вашингтон воздержаться от каких-либо действий, направленных на аннексию острова, подчеркивая важность уважения к их территориальной целостности.

Сообщалось, что ряд стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании. Эти действия предпринимаются в рамках усилий альянса по усилению военного присутствия в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше