Дания планирует направить в Гренландию тысячу солдат

Командование ВС Дании намерено направить в Гренландию полк из тысячи военнослужащих, передает датский телеканал TV2.
По информации журналистов, на остров уже прибыли около 300 датских солдат, что свидетельствует о том, насколько серьезно ситуацию воспринимают как в вооруженных силах Дании, так и на уровне властей.
При этом отмечается, что окончательное решение о численности контингента, который будет развернут на территории Гренландии, пока не принято.
Напомним, Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение о необходимости перехода острова под контроль США. В ответ на это, власти Дании и Гренландии призвали Вашингтон воздержаться от каких-либо действий, направленных на аннексию острова, подчеркивая важность уважения к их территориальной целостности.
Сообщалось, что ряд стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании. Эти действия предпринимаются в рамках усилий альянса по усилению военного присутствия в регионе.