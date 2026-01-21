Иноагентам и причастным к экстремизму и терроризму хотят запретить быть наблюдателями на референдумах в Башкирии

Парламент Башкирии планирует рассмотреть в окончательном чтении поправки, запрещающие иностранным агентам и лицам, причастным к экстремистской или террористической деятельности, выступать в качестве наблюдателей на референдуме.
Как сообщил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, законопроект вносит изменения в республиканский Закон «О референдуме Республики Башкортостан». Цель нововведения — обеспечить независимый и объективный контроль за процедурой волеизъявления.
Толкачев подчеркнул, что наблюдатели должны быть свободны от любого ангажированного влияния. Лица, подверженные иностранному влиянию или связанные с противозаконной деятельностью, по его словам, могут дискредитировать процедуру референдума или исказить ее результаты. Референдум является инструментом прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам, поэтому его необходимо защитить от подобного вмешательства.
Кроме того, законопроект вводит в законодательство новые и уточненные понятия: «электронное голосование», «дистанционное электронное голосование», «комплекс для электронного голосования» и «электронный бюллетень». Также конкретизируются требования к процедуре погашения неиспользованных бюллетеней участковыми и иными комиссиями референдума.
