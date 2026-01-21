Иноагентам и причастным к экстремизму и терроризму хотят запретить быть наблюдателями на референдумах в Башкирии

Толкачев подчеркнул, что наблюдатели должны быть свободны от любого ангажированного влияния. Лица, подверженные иностранному влиянию или связанные с противозаконной деятельностью, по его словам, могут дискредитировать процедуру референдума или исказить ее результаты. Референдум является инструментом прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам, поэтому его необходимо защитить от подобного вмешательства.