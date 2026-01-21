Ричмонд
Guardian: Трамп хотел причинить боль Макрону, опубликовав его сообщение

Публикация личного сообщения президента Франции Эммануэля Макрона была сделана лидером США Дональдом Трампом с целью причинить ему политический урон. Об этом говорится в материале The Guardian.

— Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (премьер-министра Великобритании — прим. «ВМ») Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить, — говорится в материале.

По версии авторов материала, поводом для публикации стало недовольство Трампа отказом Макрона присоединиться к Совету мира по Газе. При этом подчеркивается, что речь шла не только о мести или попытке привлечь внимание.

Авторы материала считают, что Трамп использует медиа как инструмент давления на оппонентов, стремясь доминировать в информационном пространстве, запугивать соперников и менять устоявшиеся политические нормы.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил провести встречу G7 с участием России.

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сравнила американского президента со школьником и усомнилась в адекватности происходящего.

