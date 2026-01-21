Тигр-людоед в Индии растрезал мужчину, оставив нетронутой только его голову

Тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Об этой трагедии во вторник, 20 января, рассказали в The New Indian Express.
Инцидент произошел 17 января вечером. Хищник напал на местного, когда тот шел по дороге, и утащил в лес. Лесной департамент сразу же организовал поиски жертвы, однако обнаружить останки удалось только на следующий день.
Личность жителя остается неизвестной. За последний месяц тигры растерзали в районе заповедника уже четырех человек.
В Индии взбесившийся слон всего за 10 дней убил 22 человека, включая восьмимесячного младенца и зоолога, которого пригласили усмирить животное. Все произошло неподалеку от города Чайбаса штата Джаркханд.
Впервые зверь напал в Новый год и насмерть затоптал семью с двумя детьми. Затем нападения повторились. Слона опознают по единственному бивню. Для его поимки специалисты используют дроны.
В октябре тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел 1 октября. Тогда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.