Белгидромет высказался о радиационной обстановке после отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС

В Белгидромете после отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения констатировали, что радиационная обстановка в зоне влияния остается стабильной. Отмечается, что в зоне влияния ЧАЭС уровень мощности дозы гамма-излучения составляют: 0,34 микрозиверта в час в Брагине, 0,11 — в Василевичах, и по 0,10 микрозиверта в час — в Житковичах и Мозыре.