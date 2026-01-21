Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет высказался о радиационной обстановке после отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС

Белгидромет обнародовал радиационный фон после отключения электроснабжения ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси оценили радиационную обстановку после полного отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС, которая находится примерно в 11 километрах от границы. Актуальные данные по радиации сообщили в Белгидромете, пишет БелТА.

Накануне стало известно, что соседняя с Беларусью Чернобыльская АЭС была полностью отключена от электроснабжения.

В Белгидромете после отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения констатировали, что радиационная обстановка в зоне влияния остается стабильной. Отмечается, что в зоне влияния ЧАЭС уровень мощности дозы гамма-излучения составляют: 0,34 микрозиверта в час в Брагине, 0,11 — в Василевичах, и по 0,10 микрозиверта в час — в Житковичах и Мозыре.

— Превышений над многолетними установившимися значениями не зафиксировано, — подчеркнули в Белгидромете.

Отмечается, что измерения мощности дозы гамма-излучения в южных регионах Беларуси, на Гомельщине и Брестчине, проводятся каждые три часа. А с автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в зонах влияния атомных электростанций с 33 измерителей данные о мощности дозы гамма-излучения приходят каждые 10 минут.

В конце декабря директор соседней с Беларусью ЧАЭС сказал, что саркофаг атомной станции может обрушиться. До этого МАГАТЭ оценивало масштаб повреждения саркофага соседней с Беларусью ЧАЭС.

Тем временем ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма 20 января.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше