Белгидромет высказался о радиационной обстановке после отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС

В Беларуси оценили радиационную обстановку после полного отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС, которая находится примерно в 11 километрах от границы. Актуальные данные по радиации сообщили в Белгидромете, пишет БелТА.
Накануне стало известно, что соседняя с Беларусью Чернобыльская АЭС была полностью отключена от электроснабжения.
В Белгидромете после отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения констатировали, что радиационная обстановка в зоне влияния остается стабильной. Отмечается, что в зоне влияния ЧАЭС уровень мощности дозы гамма-излучения составляют: 0,34 микрозиверта в час в Брагине, 0,11 — в Василевичах, и по 0,10 микрозиверта в час — в Житковичах и Мозыре.
— Превышений над многолетними установившимися значениями не зафиксировано, — подчеркнули в Белгидромете.
Отмечается, что измерения мощности дозы гамма-излучения в южных регионах Беларуси, на Гомельщине и Брестчине, проводятся каждые три часа. А с автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в зонах влияния атомных электростанций с 33 измерителей данные о мощности дозы гамма-излучения приходят каждые 10 минут.
В конце декабря директор соседней с Беларусью ЧАЭС сказал, что саркофаг атомной станции может обрушиться. До этого МАГАТЭ оценивало масштаб повреждения саркофага соседней с Беларусью ЧАЭС.
Тем временем ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма 20 января.