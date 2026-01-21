В Красноярске разработали покрытие для древесины, замедляющее ее разрушение

По данным ученых, разработанный состав после нанесения на древесину защищает ее от разрушения. Формируемая композитная пленка препятствует проникновению молекул воды, действию бактерий и грибов, также нановолокна рассеивают УФ-излучение. «Интересно то, что нановолокна не только повысили прочность покрытия, но и уменьшили время его высыхания. К нановолокнам оксида алюминия химически присоединяются специальные связующие молекулы, которые вплетаются в высыхающую полимерную пленку. В результате получается единая гибридная молекула, которая состоит из нановолокон и обычных полимерных цепей», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, старшего научного сотрудника Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Станислава Хартова.