Трамп: США обладают оружием, о котором никому не известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают вооружениями, о существовании которых остальному миру неизвестно.

— У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения, — сказал он.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналиста о применении якобы звукового оружия во время военной операции в Венесуэле.

При этом глава американской администрации не стал раскрывать никаких подробностей о типе или характеристиках упомянутого вооружения, передает NewsNation.

США располагают оружием, которое способно вызывать «гаванский синдром». Они заполучили тайное устройство несколько месяцев назад и уже успели применить его во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, обезвредив его охрану, сообщает CNN. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что это за оружие и насколько оно опасно.

Как рассказал «ВМ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, оружие, которое применили США в ходе операции в Венесуэле, — не новое изобретение, его применяли и раньше для разгона демонстраций.

