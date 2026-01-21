Омский терапевт рассказала о важности личных норм калорий и нутриентов

«Важно понимать, что расчет КБЖУ (Калории, Белки, Жиры, Углеводы) строго индивидуален, так как зависит от пола, возраста, веса, роста, уровня физической активности и целей (похудение, набор массы, поддержание веса), а так же требует применения формул, учитывающих эти параметры, а затем корректировки процентного соотношения макронутриентов», — отметила заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 МСЧ № 4 Анастасия Савченко объяснила.