В Челябинской области предложили запустить автобусные спецмаршруты до больниц и МФЦ

Челябинской области нужны социальные автобусные маршруты, которые свяжут малые и отдаленные населенные пункты с большими городами.

Источник: Freepik

Об этом заявили в ЛДПР, планирующей разработать соответствующий законопроект. Инициатива, предложенная лидером партии Леонидом Слуцким, касается всей страны и направлена на улучшение качества жизни тысяч людей.

Руководитель ЛДПР в Челябинской области Виталий Пашин подчеркнул, что такие автобусы могут стать жизненно важными для многих семей. «Тысячи семей в селах, поселках и небольших городах нуждаются в возможности добраться до районной больницы, МФЦ или школы за десятки километров. Социальные маршруты — это не роскошь, а необходимость, которая даст людям реальную возможность получать медицинскую помощь, оформлять документы и решать повседневные вопросы без лишних затрат», — отметил Виталий Пашин.

В январе 2026 года ЛДПР провела мониторинг ситуации с общественным транспортом в регионе. Результаты показали необходимость внедрения социальных маршрутов. В ходе проверки были выявлены системные сбои и неудобства для пассажиров.

