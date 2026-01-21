В Челябинской области предложили запустить автобусные спецмаршруты до больниц и МФЦ

Руководитель ЛДПР в Челябинской области Виталий Пашин подчеркнул, что такие автобусы могут стать жизненно важными для многих семей. «Тысячи семей в селах, поселках и небольших городах нуждаются в возможности добраться до районной больницы, МФЦ или школы за десятки километров. Социальные маршруты — это не роскошь, а необходимость, которая даст людям реальную возможность получать медицинскую помощь, оформлять документы и решать повседневные вопросы без лишних затрат», — отметил Виталий Пашин.