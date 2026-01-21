В Поволжье один за другим отменяют концерты оркестра со свечами

Он также пояснил, как выглядит схема возврата. Недовольный покупатель обращается в свой банк и просит его вернуть деньги на счет. Банк оценивает, можно ли начать процедуру чарджбэка. В тех случаях, когда это возможно, он передает претензию покупателя платежной системе, которая отправляет ее банку продавца. Тот выясняет, действительно ли его клиент обязан вернуть деньги. Если все так и есть, он спишет нужную сумму со счета продавца и через платежную систему отправит ее банку покупателя. После этого возврат поступит на счет покупателя.