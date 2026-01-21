В Поволжье один за другим отменяют концерты оркестра со свечами

— Я как представила эту волшебную атмосферу, так сразу приобрела билеты в интернете. Но за несколько дней мне на электронную почту пришло письмо, что концерт по техническим причинам переносится. И при этом ни даты, на которую переносится концерт, ни слова о возврате потраченных денег. А я ведь заплатила пять тысяч рублей, для меня сумма немаленькая, — рассказывает Регина.
Она стала искать таких же пострадавших через интернет и ужаснулась: концерты оркестр отменил перед Новым годом и в каникулы во многих городах страны. Например, в Казани не состоялся концерт в ДК Железнодорожников 11 января. При этом там сейчас продаются билеты на это же мероприятие на 17 апреля.
— Организатор по техническим причинам отменил концерт и перенес его на 17 апреля. По всем вопросам надо обращаться к ним, — сказали корреспонденту «РГ» в кассе ДК.
Однако указанный на сайте оркестра телефон отключен, на почтовые сообщения также никто не отвечает. Зато в группе ВК указано, что «в 2025 году оркестр провел 413 концертов из 478 запланированных». Около восьми процентов концертов были отменены по техническим причинам, около 12 процентов — перенесены. Основные причины: технические ограничения площадок, логистические сложности, форс-мажоры и человеческий фактор. «Все вопросы по переносам и возвратам решаем строго по условиям оферты», — резюмирует организатор.
Справедливости ради надо сказать, что в Ульяновске 16 января концерт оркестра со свечами все же состоялся. Также в Поволжье анонсированы на февраль концерты в Дзержинске Нижегородской области и в Энгельсе Саратовской области — билеты пока еще продаются.
Те же, кто не смог попасть на мероприятие и вернуть деньги за билеты, создали чат, в котором обмениваются информацией. Кому-то (единицам) удалось оспорить покупку через банк, с помощью платежной системы которого проведена оплата. Регина Давлетбаева говорит, что ей банк отказал на основании того, что прошло больше месяца с момента покупки билета.
Заместитель управляющего отделением Банка России по РБ Егор Михтанюк говорит, что в российском законодательстве нет понятия «чарджбэк» (процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен), поэтому банки самостоятельно принимают решение, пользоваться этой процедурой или нет.
— Позиция банка по этому вопросу должна быть одинакова для всех клиентов и зафиксирована в его внутренних правилах. Клиенты большинства российских банков, которые выпускают пластиковые карты, могут попробовать вернуть деньги через чарджбэк, если продавец отказывается выполнять условия договора, — отметил Егор Михтанюк.
Он также пояснил, как выглядит схема возврата. Недовольный покупатель обращается в свой банк и просит его вернуть деньги на счет. Банк оценивает, можно ли начать процедуру чарджбэка. В тех случаях, когда это возможно, он передает претензию покупателя платежной системе, которая отправляет ее банку продавца. Тот выясняет, действительно ли его клиент обязан вернуть деньги. Если все так и есть, он спишет нужную сумму со счета продавца и через платежную систему отправит ее банку покупателя. После этого возврат поступит на счет покупателя.
В Управлении Роспотребнадзора по РБ отметили, что при отмене концерта нужно направить в адрес организатора претензию заказным письмом с уведомлением. В нем в свободной форме указать свои требования о возврате уплаченных средств за неоказанную услугу, приложив копии платежных документов и реквизиты счета, куда направить деньги.
— У поставщика услуги есть 10 дней на ответ, после чего можно обращаться с иском в суд. Если же обращений будет 20 и более, то Роспотребнадзор подает коллективный иск в суд. При этом можно будет взыскать деньги не только за билеты, но и неустойку, а также компенсацию морального вреда. И, конечно, стоит помнить, что процесс этот небыстрый, — отметили в ведомстве.