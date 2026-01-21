Белоруска Соболенко вышла в третий круг Australian Open, победив китаянку Бай

Во второй партии игры в кошки-мышки уже не было. Соболенко с двумя брейками повела 4:0 и только тогда позволила Бай взять единственный гейм в сете. Третьим брейком белоруска поставила точку в матче — 6:1. Будничная победа Соболенко, которая все-таки и в этом матче дала возможность своим болельщикам поволноваться.