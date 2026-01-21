Белоруска Соболенко вышла в третий круг Australian Open, победив китаянку Бай

Белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем вышла в третий круг Australian Open, победив 702-ю ракетку из Китая Бай Чжуосюань со счетом 6:3, 6:1.
На этом этапе турнира «Большого шлема» в Мельбурне ожидалась встреча Соболенко с россиянкой Анастасией Павлюченковой, но та неожиданно уступила Бай, которая вышла в основной раунд из квалификации.
Результат противостояний первой ракетки против 702-й был предсказуем. Но все-таки по своему мастерству китаянка не так далеко от элиты — ранее она занимала 83-е место в рейтинге. И моментами она показывала в противостоянии с Соболенко великолепные удары и комбинации.
В первом сете Арина за 15 минут повела 5:0. Но самоуспокоенность и череда ошибок привели к тому, что она позволила сопернице вернуться в игру и даже сделать брейк — 5:3. Но все-таки первая ракетка взяла свое — 6:3.
Во второй партии игры в кошки-мышки уже не было. Соболенко с двумя брейками повела 4:0 и только тогда позволила Бай взять единственный гейм в сете. Третьим брейком белоруска поставила точку в матче — 6:1. Будничная победа Соболенко, которая все-таки и в этом матче дала возможность своим болельщикам поволноваться.
Арина сделала 4 эйса и допустила одну двойную ошибку. При 24 виннерах белоруска сделала 21 невынужденную ошибку. В третьем раунде Арина Соболенко встретится с 55-й ракеткой Анастасией Потаповой, представляющей Австрию, которая победила Эмму Радукану — 7:6, 6:2.
