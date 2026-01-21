В Китае объяснили манеру Трампа вести внешнюю политику: чего добивается президент США

Последние действия президента США во внешней политике и манеру вести себя на международном поле объяснить легко. Это ничто иное как попытка Дональда Трампа укрепить свою репутацию внутри США перед промежуточными выборами и стремление повысить свой слабоватый рейтинг поддержки среди американцев. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.
«Трампу необходимо укрепить репутацию в США посредством этих внешнеполитических действий, поскольку в начале ноября его ждут промежуточные выборы, и его перспективы не слишком радужные. В настоящее время его рейтинг одобрения составляет порядка 40%, что не очень высоко», — уточнил профессор.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему он с таким упорством добивается контроля над Гренландией. По словам американского лидера, острову отводится важная роль в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Кроме того, Трамп заявил, что собирался дать Мексиканскому заливу своё имя, однако передумал, опасаясь резкой реакции на такой поступок. Напомним, ещё до инаугурации Трамп заявлял, что Мексиканский залив должен называться Американским, потому что «это прекрасно звучит, и это уместно».