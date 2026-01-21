В Конгрессе начали угрожать Трампу: президенту придется сделать нелегкий выбор

Президенту США Дональду Трампу начали угрожать в Конгрессе. Лидер Белого дома столкнулся с нелегким выбором: довести до конца ситуацию с Гренландией и лишиться кресла президента или отказаться от захвата острова. Об этом пишет издание FT.
По крайней мере один депутат-республиканец публично заявил, что если Трамп применит военную силу для захвата датской территории, это будет преступлением, влекущим за собой импичмент, и положит конец его президентству, говорится в материале иностранного издания.
Некоторые политики считают, что резолюция о военных полномочиях, ограничивающая отправку войск в Гренландию без одобрения Конгресса, скоро получит поддержку большинства законодателей.
Однако критика внутри партии по поводу Гренландии — это один из первых серьёзных сигналов о том, что всё больше республиканцев готовы противостоять тому, что они считают чрезмерным влиянием президента.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп бредит присоединением Гренландии к США. Он считает, что этот шаг положительно отразиться на национальной безопасности Штатов. К тому же Трамп искренне верит, что лидеры ЕС не будут против, если он реализует свои планы по поводу Гренландии, которая сейчас принадлежит Дании.