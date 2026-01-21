В Конгрессе начали угрожать Трампу: президенту придется сделать нелегкий выбор

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп бредит присоединением Гренландии к США. Он считает, что этот шаг положительно отразиться на национальной безопасности Штатов. К тому же Трамп искренне верит, что лидеры ЕС не будут против, если он реализует свои планы по поводу Гренландии, которая сейчас принадлежит Дании.