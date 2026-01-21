Ростовская область попала в топ-10 регионов по количеству кредитных самозапретов

Активность граждан напрямую зависит от дней недели. В праздничные выходные дни поступало в среднем по 20 тысяч заявлений на установление запрета в сутки. В первые рабочие дни января этот показатель вырос более чем вдвое — до 42 тысяч заявлений в день.