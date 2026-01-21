Ростовская область попала в топ-10 регионов по количеству кредитных самозапретов

Ростовская область вошла в первую десятку регионов России по количеству самозапретов на кредиты. Это следует из отчета, предоставленного аналитиками «Объединенного кредитного бюро».
По данным бюро, в январе 2026 года жители региона подали 9,9 тысячи заявлений на установление запрета. Заявления на снятие ограничений составили 1,4 тысячи. По этому показателю Ростовская область заняла восьмое место в стране.
Общероссийская статистика показывает значительный спрос на эту услугу. Всего за первые две недели января россияне подали 349 тысяч заявлений на установление самозапрета и 55 тысяч — на его отмену.
Активность граждан напрямую зависит от дней недели. В праздничные выходные дни поступало в среднем по 20 тысяч заявлений на установление запрета в сутки. В первые рабочие дни января этот показатель вырос более чем вдвое — до 42 тысяч заявлений в день.
Чаще всего ограничивать себя в кредитах стремятся граждане зрелого возраста. Основную долю заявлений (22,1%) подали россияне в возрасте 35−45 лет. Далее следуют группы 45−55 лет (17,8%) и 55−65 лет (16,6%).
Абсолютное большинство (91,8%) выбирают полный запрет на выдачу новых кредитов. Другие варианты, например запрет только на онлайн-займы, пользуются значительно меньшей популярностью.
С начала работы сервиса россияне подали 20,4 миллиона заявлений на установление запрета и 1,7 миллиона — на его снятие. Таким образом, отменено около 8% ранее установленных ограничений. На сегодняшний день самозапрет действует у 17,6 миллиона граждан.
