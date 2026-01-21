Школьница в Британии нашла человеческие останки по пути на урок физкультуры

Школьница в британском городе Вулвергемптон обнаружила у футбольных ворот человеческие останки неизвестного происхождения. Об этом рассказали в издании Express & Star.
11-летняя ученица шла на урок физкультуры. Девочка неожиданно наткнулась на бездыханного мужчину на школьном спортивном поле. В панике она тут же позвонила матери.
О произошедшем узнали учителя, после чего отправили всех детей домой и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь предположили, что останки могли попасть на поле из расположенного рядом заповедника Сместоу после дождя.
До этого в Мексике обнаружили массовое захоронение с фрагментами человеческих тел в мешках. Прокуратура штата Халиско подтвердила, что 48 мешков с останками нашли в Сапопане, недалеко от Гвадалахары.
В американском штате Пенсильвания также нашли останки молодой королевы красоты в яме за заброшенной школой. Участники поисков отметили, что на месте происшествия лежала свежая грязь со странным запахом.
Другой инцидент произошел в Эквадоре, где расстреляли бывшую королеву красоты Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь. Девушка вместе со своим партнером и дочерью ехала в автомобиле.