Сильная вспышка уровня М1.1 произошла на Солнце во время магнитной бури

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН предупреждали, что человечество может столкнуться с магнитной бурей экстремальной мощности На прошлой неделе, 18 января, на Солнце зафиксировали вторую с начала года вспышку среднего класса мощности. Это событие уровня М1.62 произошло в активной области 4341. Крупные события, возможно высшего класса Х, уже произошли 8 и 12 января.