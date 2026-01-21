Сильная вспышка уровня М1.1 произошла на Солнце во время магнитной бури

На Солнце в ранние утренние часы среды, 21 января, зафиксировали мощную вспышку высшего класса М. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Согласно приведенным данным, мощность вспышки составила М1.1, а ее пик пришелся на 4:35 часов по мск в среду, 21 января. При этом все произошло во время магнитной бури.
Напомним, на Земле бушует радиационный шторм уровня S4, такое происходит впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой присвоили класс Х — высший для подобных явлений.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН предупреждали, что человечество может столкнуться с магнитной бурей экстремальной мощности На прошлой неделе, 18 января, на Солнце зафиксировали вторую с начала года вспышку среднего класса мощности. Это событие уровня М1.62 произошло в активной области 4341. Крупные события, возможно высшего класса Х, уже произошли 8 и 12 января.