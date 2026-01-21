В Невьянске школьникам запретили ездить на автобусах из-за плохой очистки дорог. Ограничения вступают в силу с 08:00 21 января 2026 года. Такое решения принято из-за неисполнения предписаний в отношении организации, ответственной за содержание дорог.
— Ранее были составлены 20 предписаний и три материала по статье 12.34 КоАП РФ за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и организацию дорожного движения на подъездах к школам; по шести предписаниям недостатки до настоящего времени не устранены, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Ограничения действуют до устранения нарушений на улице Мартьянова от дома № 4 до дома № 69, а также на улицах Профсоюзов, Красноармейской и Карла-Маркса. Такая мера необходима для исключения любых рисков для жизни и здоровья детей.
Кроме этого, решается вопрос о составлении материалов по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении организации из-за неисполнения предписаний в срок.