Отбыв наказание в храме, житель Челябинска погасил крупный алиментный долг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Необычную историю исправления рассказали судебные приставы.
Мужчина являлся должником по исполнительному производству, которое ведется в Металлургическом районном отделении. Задолженность в 519 тыс. рублей накопилась в периоды отсутствия у горожанина официального дохода. Год назад он получил статус самозанятого, начал исправно перечислять алименты, но что касается долга, то он не снижался.
«Имуществом он не обладал, денежных средств на счетах не было, поэтому приставы ограничили его в праве управления транспортными средствами, а затем привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Наказание мужчина исполнял в местном храме», — отметили в пресс-службе ГУФССП.
Отбыв повинность, он явился к судебному приставу-исполнителю, взял квитанцию и единым переводом перечислил всю сумму. Также попросил сразу же снять ограничение на водительские права.
«Как только взысканные денежные средства поступили на счет взыскателя, меры принудительного исполнения были отменены», — добавили в ведомстве.
Дальнейшие взаимоотношения с судебными приставами зависят только от должника — он остановился в шаге от уголовной ответственности.