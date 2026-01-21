Отбыв наказание в храме, житель Челябинска погасил крупный алиментный долг

«Имуществом он не обладал, денежных средств на счетах не было, поэтому приставы ограничили его в праве управления транспортными средствами, а затем привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Наказание мужчина исполнял в местном храме», — отметили в пресс-службе ГУФССП.