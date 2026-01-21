Китайская семья из четырёх близнецов решила попасть в Книгу рекордов

По словам старшей сестры, родственники часто путают девушек между собой, однако сами пары почти никогда не ошибаются. Годы общения помогли им безошибочно различать внешность и характер друг друга. Сейчас близнецы живут в разных домах в разных районах, и обе семьи намерены подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как «семья с четырьмя парами близнецов».