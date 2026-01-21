Китайская семья из четырёх близнецов решила попасть в Книгу рекордов

Необычную церемонию запечатлели на фото, где сразу можно увидеть четыре пары близнецов. Кадр моментально стал вирусным, собрав более 10 миллионов просмотров. Гости признались, что такого совпадения в реальной жизни ещё не встречали.
«Мне больше 60 лет, и за всю жизнь я не видел ничего подобного. Желаю этим семьям ещё большего счастья», — рассказал один из жителей деревни.
Как пишет South China Morning Post, все четверо молодожёнов родом из города Фуян в провинции Аньхой. Сёстры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун в 2022 году через сваху. Сначала девушки считали себя слишком молодыми для серьёзных отношений, но настойчивость братьев сыграла свою роль.
По словам старшей сестры, родственники часто путают девушек между собой, однако сами пары почти никогда не ошибаются. Годы общения помогли им безошибочно различать внешность и характер друг друга. Сейчас близнецы живут в разных домах в разных районах, и обе семьи намерены подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как «семья с четырьмя парами близнецов».
