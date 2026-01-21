В Комсомольске-на-Амуре продолжат благоустройство главного парка города

В Комсомольске‑на‑Амуре в 2026 году продолжится благоустройство парка имени Юрия Гагарина — излюбленного места отдыха горожан. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Значительный объем работ был выполнен уже в 2025 году. Жители города по достоинству оценили новые зоны тихого отдыха: уютные светильники, удобные скамейки и качели создают приятную атмосферу для прогулок. Аллеи парка украсила аккуратная брусчатка, а для безопасности посетителей и сохранности муниципального имущества установлены камеры видеонаблюдения.
Важную роль в преображении парка сыграло одно из градообразующих предприятий города — Комсомольский‑на‑Амуре авиационный строительный завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию. Благодаря его поддержке в парке появились современные спортивные площадки, новые аттракционы. Особого внимания заслуживает самолёт Су‑27, ставший одним из главных украшений пространства: его установка также была осуществлена силами завода.
В 2026 году сотрудничество с КнААЗ в рамках благоустройства парка будет продолжено. Планируется преобразить оставшиеся участки городского пространства, чтобы парк имени Гагарина обрел завершенный, гармоничный облик и продолжил радовать комсомольчан как популярное общественное место.