В Комсомольске-на-Амуре продолжат благоустройство главного парка города

Значительный объем работ был выполнен уже в 2025 году. Жители города по достоинству оценили новые зоны тихого отдыха: уютные светильники, удобные скамейки и качели создают приятную атмосферу для прогулок. Аллеи парка украсила аккуратная брусчатка, а для безопасности посетителей и сохранности муниципального имущества установлены камеры видеонаблюдения.