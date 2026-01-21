Ричмонд
В Тюмени отменили очные занятия для второй смены младших классов

В Тюмени из-за погодных условий отменены занятия для второй смены у младшеклассников. Об этом сообщает портал городской администрации.

Уроки пройдут в дистанционном режиме.

В Тюмени из-за погодных условий отменены занятия для второй смены у младшеклассников. Об этом сообщает портал городской администрации.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1−4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении.

В настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет −29 градусов. Ранее сообщалось, что были отменены занятия у первой смены.